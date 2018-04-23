Сын Анджелины Джоли собирается получить лицензию на управление самолетом

Недавно прошла премьера фильма «Зеленая планета королевы», сюжет которого раскрывает жизнь британской королевы. Участие в съемках приняла кинозвезда Анджелина Джоли, которая в кадре фильма поведала об экологических проектных программах в Намибии. Кроме того, экс-супруга Бреда Питта продемонстрировала зрителю, как управляется самолетом.Как оказалось, лицензию на управление воздушным судном Джоли получила еще четыре года назад, а сейчас 9-летний сын актрисы Нокс тоже серьезно заинтересовался этим видом транспорта. Кинозвезда признается, что наследник пока не достает до педалей, однако сам процесс управления самолет ему явно очень по душе.