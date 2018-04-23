Сын Анджелины Джоли собирается получить лицензию на управление самолетом
Наследник голливудской актрисы Анджелины Джоли в скором времени получи будет управлять самолетом: он уже собирается получить лицензию.
Недавно прошла премьера фильма «Зеленая планета королевы», сюжет которого раскрывает жизнь британской королевы. Участие в съемках приняла кинозвезда Анджелина Джоли, которая в кадре фильма поведала об экологических проектных программах в Намибии. Кроме того, экс-супруга Бреда Питта продемонстрировала зрителю, как управляется самолетом.
Как оказалось, лицензию на управление воздушным судном Джоли получила еще четыре года назад, а сейчас 9-летний сын актрисы Нокс тоже серьезно заинтересовался этим видом транспорта. Кинозвезда признается, что наследник пока не достает до педалей, однако сам процесс управления самолет ему явно очень по душе.
Недавно прошла премьера фильма «Зеленая планета королевы», сюжет которого раскрывает жизнь британской королевы. Участие в съемках приняла кинозвезда Анджелина Джоли, которая в кадре фильма поведала об экологических проектных программах в Намибии. Кроме того, экс-супруга Бреда Питта продемонстрировала зрителю, как управляется самолетом.
Как оказалось, лицензию на управление воздушным судном Джоли получила еще четыре года назад, а сейчас 9-летний сын актрисы Нокс тоже серьезно заинтересовался этим видом транспорта. Кинозвезда признается, что наследник пока не достает до педалей, однако сам процесс управления самолет ему явно очень по душе.