Пиппа Миддлтон ждет первенца

По информации от британского таблоида The Sun, Пиппа Мидлтон находится на четвертом месяце, однако пока еще не готова официально заявить о своем положении. Кейт Миддлтон, сестра Пиппы, уже в мае станет матерью в третий раз. Она очень взволнована тем, что вскоре станет не только мамой, но и тетей.Пиппа Мидлтон стала супругой предпринимателя Джеймса Мэттьюса в мае минувшего года. В числе приглашенных гостей была ее сестра с супругом и наследниками. Фотоснимки, на которых Кейт позирует в окружении самых маленьких гостей торжества, вышли очень трогательными и нежными.