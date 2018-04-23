АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Мансийский йети стал виновником гибели группы Дятлова
EUR 75.65 USD 61.32
Курс валют на 21.04.2018

Пиппа Миддлтон ждет первенца

По информации от западных СМИ, в семействе Миддлтон ожидается очередное пополнение. 34-летняя Пиппа Миддлтон, родная сестра герцогини Кембриджской ждет первенца от своего 42-летнегоо мужа Джеймса Мэттьюса.

Пиппа Миддлтон ждет первенца


По информации от британского таблоида The Sun, Пиппа Мидлтон находится на четвертом месяце, однако пока еще не готова официально заявить о своем положении. Кейт Миддлтон, сестра Пиппы, уже в мае станет матерью в третий раз. Она очень взволнована тем, что вскоре станет не только мамой, но и тетей.

Пиппа Миддлтон ждет первенца


Пиппа Мидлтон стала супругой предпринимателя Джеймса Мэттьюса в мае минувшего года. В числе приглашенных гостей была ее сестра с супругом и наследниками. Фотоснимки, на которых Кейт позирует в окружении самых маленьких гостей торжества, вышли очень трогательными и нежными.
Добавить в мои источники Я.Нов
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Ирина Берсенева Сегодня, 06:00
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Пиппа Миддлтон ждет первенца
В скором времени на рынок выйдет новый смартфон
Ученые нашли возможность выдавливания из
В Японии умерла самая старая жительница планеты
Адриана Лима снялась в фотосессии на крыше такси
В Сеть попали изображения будущего смартфона LG
ВВС США разрабатывает новую крылатую ракету
Xiaomi Mi 6X собираются оснастить процессором с
Ученые озвучили необычную причину головной боли
Российские ученые осенью определят место посадки
В России могут заменить все приложения от Google
Ученые вычислили способ восстановления печени
Россияне страдают от ложной бессонницы
Сотрудники NASA назвали лучшие и худшие фильмы о
"Роскосмос" уговорил Анголу спроектировать другой
Георгий Черданцев отозвался о реакции Данилы
Огромный НЛО засекли уфологи на опасном
Джеймс Кэмерон рассказал о работе над еще
Маша Распутина призналась, что её брат сидел в
Журналисты попытались прорваться штурмом на фильм
Диетологи указали на продукты, которые нельзя
Ким Кардашьян раскрыла секрет экспресс-диеты
Поклонники раскритиковали шпагат похудевшей
Juno сделал новые изображения грандиозного
Виктория Романец рассказала подписчикам
По слухам, Виктор Шароваров бросил Сашу Шеву
Toyota восстановила свой старейший из
Ольга Бузова дала анализ по развитию российского
Уфологи обнаружили место приземления гигантского
Ольга Бузова анонсировала спектакль в Сочи
Просмотреть все новости