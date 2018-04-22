По слухам, Виктор Шароваров бросил Сашу Шеву ради Лены Хроминой

Шароваров удивил пользователей своим поведением. По слухам, парень оказался не таким верным и порядочным, как думала Шева. А ведь она строила такие планы на их совместное будущее, даже поспешила объявить о своей беременности, надеясь на то, что они сыграют свадьбу на проекте.Недавно в Сети появилась информация о том, что Виктор бросил Сашу ради другой участницы – Хроминой. Многих поклонников шоу удивил этот факт, так как Шева прославилась как достаточно опытная девушка на «Доме-2», которая покорила не одного мужчину.Но в этот раз у нее увела парня Лена, которая уверяет, что у нее были всего одни отношения. Несмотря на то, что информация еще не подтверждена, пользователи уже осыпали Хромину гневными комментариями за то, что она в очередной раз увела мужчину, использовав свои грязные методы, как в свое время с Саймоном Марданшиным.