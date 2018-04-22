Ольга Бузова дала анализ по развитию российского бизнеса

Бузова является настоящим феноменом современного мира. За что бы она не бралась, ей удается из всего извлекать невероятную прибыль. Ольга, почувствовав, что находится «на гребне волны», пробует себя во всех направлениях, даже в криптовалюте, создав свою денежную единицу.Поэтому сейчас звезда активно изучает сферу бизнеса, и все что ее окружает. Недавно у Ольги состоялся разговор с одним бизнесменом. Во время беседы речь зашла о российском бизнесе. В результате, оба пришли к тому, что сейчас в стране наиболее благоприятный климат для развития собственного дела.Бузова рассказала, что согласно рейтингу Всемирного банка по условиям ведения бизнеса Россия поднялась с 120 на 35 место. Поэтому певица посоветовала всем своим подписчикам активизироваться и начать свое дело.