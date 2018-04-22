Ким Кардашьян раскрыла секрет экспресс-диеты

Светская львица Ким Кардашьян решила поработать над своей внешностью в преддверии Met Gala 2018, легендарного бала, ежегодно проводимого Институтом костюма с 1948 года. Ключевым моментом данного мероприятия является необычный дресс-код. В своем аккаунте в социальной сети Twitter теледива рассказала о детокс-программе, с помощью которой сбросила за четыре дня четыре килограмма.По словам Ким, эта диета предусматривает семидневный курс. Она также пояснила, что основным моментом за указанный период в этой программе является прием жидкостей и ничего больше. Впрочем, к таким жидкостям относятся: чай, вода, соки, супы, смузи. Супруга Канье Уэста призналась, что осталось совсем немного до окончания курса диеты, однако она серьезно намерена в дальнейшем отказаться от сахара.Модель гордится собой, потому что в продолжение всей диеты ее окружала только калорийные продукты, но она мужественно сдержалась от их употребления.