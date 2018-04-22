Ольга Бузова анонсировала спектакль в Сочи

Ольга не боится пробовать себя в разных амплуа, поэтому она начала играть в спектакле «Мужчина нарасхват». Данная постановка получила широкую известность и популярность у зрителя.Поэтому теперь артисты гастролируют по всей стране с этим спектаклем. Сегодня Бузова сообщила, что ждет всех в Сочи 23 апреля, где будет ставиться данная постановка.Подписчики после просмотра публикации начали обсуждать этот спектакль. Но мнения пользователей кардинально разошлись. Одни считают, что Ольга отлично справилась со своей ролью, благодаря чему постановка получилась смешной и интересной. Другие же уверены, что из Бузовой получилась плохая актриса, так как играет она неестественно, сценическими приемами не владеет.