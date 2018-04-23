Ученые нашли возможность выдавливания из солнечных батарей дополнительной энергии

У современных солнечных батарей обозначен предел максимально возможной эффективности при преобразовании в электрический ток энергии света. Учеными предлагаются разные способы повышения возможного КПД. Предлагается использовать проводимость горячих носителей самого заряда, которые появляются в полупроводниках, когда они поглощают свет с превышением ширины энергии в запрещенной зоне. Так же, предлагается воспользоваться аномальным фотовольтаическим эффектом, при котором движение фотовозбужденных электронов происходит в хаотичном порядке и разной скоростью.Специалистами Уорикского университета предлагается деформировать поверхность облучения, пользуясь флексоэлектрическим эффектом, позволяющим привести градиент полученного механического напряжения к поляризации материала. Ученые уверены, что такое преобразование позволит повысить КПД не только среди асимметричных сегнетоэлектриков, но и многих других полупроводниках, включая кремний, используемый в солнечных батареях.Для экспериментов выбрали три симметричных монокристаллах. На разные их области действовали специальным аппаратом для микровдавливания и иглой атомного микроскопа, а после материал облучили лазером, волной 405 нанометров. Результаты привели к значительному возбуждению фототока, приведшего к повышению производительности солнечных батарей и возросшей энергоэффективности.