АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Мансийский йети стал виновником гибели группы Дятлова
EUR 75.65 USD 61.32
Курс валют на 21.04.2018

В Японии умерла самая старая жительница планеты

Представители пресс-службы ABC сообщают, что самая старая жительница мира, по имени Наби Тадзима, ушла из жизни 22 апреля. Данной женщине было 117 лет.

В Японии умерла самая старая жительница планеты


Имеется информация, что смерть японки наступила в медицинском учреждении Кикаи, расположенном на территории Японии. Представителями ведомства отмечается, что женщина в медицинском учреждении находилась с января текущего года. Тадзима родилась четвёртого августа 1900 года. Согласно сообщению, женщина успела увидеть 140 потомков. Из них 35 членов семьи являются её праправнуками. Около шести месяцев назад японки дали титул самой старой женщины на Земле. Это произошло, когда на Ямайке умерла Вайолет Браун. Ей также было 117 лет.

Между тем в апреле было сообщено касательно смерти чилийца в возрасте 121 года. Он неофициально считался самым старым человеком на планете. Чилиец скончался в больнице Сан-Хосе-де-Марикина. Человек умер от травм, которые он получил после падения с кровати.
Добавить в мои источники Я.Нов
В мире
Добавил: tantan61 Сегодня, 03:00
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
В Японии умерла самая старая жительница планеты
Адриана Лима снялась в фотосессии на крыше такси
В Сеть попали изображения будущего смартфона LG
ВВС США разрабатывает новую крылатую ракету
Xiaomi Mi 6X собираются оснастить процессором с
Ученые озвучили необычную причину головной боли
Российские ученые осенью определят место посадки
В России могут заменить все приложения от Google
Ученые вычислили способ восстановления печени
Россияне страдают от ложной бессонницы
Сотрудники NASA назвали лучшие и худшие фильмы о
"Роскосмос" уговорил Анголу спроектировать другой
Георгий Черданцев отозвался о реакции Данилы
Огромный НЛО засекли уфологи на опасном
Джеймс Кэмерон рассказал о работе над еще
Маша Распутина призналась, что её брат сидел в
Журналисты попытались прорваться штурмом на фильм
Диетологи указали на продукты, которые нельзя
Ким Кардашьян раскрыла секрет экспресс-диеты
Поклонники раскритиковали шпагат похудевшей
Juno сделал новые изображения грандиозного
Виктория Романец рассказала подписчикам
По слухам, Виктор Шароваров бросил Сашу Шеву
Toyota восстановила свой старейший из
Ольга Бузова дала анализ по развитию российского
Уфологи обнаружили место приземления гигантского
Ольга Бузова анонсировала спектакль в Сочи
После окончания эксплуатации Hubble может стать
Самцы дрозофил получают удовольствие от действия
Пользователи предполагают, что у Ольги Бузовой
Просмотреть все новости