В Японии умерла самая старая жительница планеты

Имеется информация, что смерть японки наступила в медицинском учреждении Кикаи, расположенном на территории Японии. Представителями ведомства отмечается, что женщина в медицинском учреждении находилась с января текущего года. Тадзима родилась четвёртого августа 1900 года. Согласно сообщению, женщина успела увидеть 140 потомков. Из них 35 членов семьи являются её праправнуками. Около шести месяцев назад японки дали титул самой старой женщины на Земле. Это произошло, когда на Ямайке умерла Вайолет Браун. Ей также было 117 лет.Между тем в апреле было сообщено касательно смерти чилийца в возрасте 121 года. Он неофициально считался самым старым человеком на планете. Чилиец скончался в больнице Сан-Хосе-де-Марикина. Человек умер от травм, которые он получил после падения с кровати.