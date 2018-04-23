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Адриана Лима снялась в фотосессии на крыше такси

Адриана Лима, бразильская топ-модель, приняла участие в необычной фотосессии, которая получилась как всегда невероятно «горячей». Красавица, которая больше известна как «ангел» Victoria Secret, в этот раз позировала на крыше такси.

Адриана Лима снялась в фотосессии на крыше такси


Бразильская супермодель Адриана Лима участвовала в необычной фотосессии, которая проводилась на проезжей части, на крыше желтого такси. Девушка была облачена в экстремальнокороткие шорты, а также свободный свитер, что позволило рассмотреть идеальную фигуру звезды. Случайные прохожие воспользовались моментом, чтобы насладиться ходом фотосессии.

Адриана Лима снялась в фотосессии на крыше такси


Лима снялась не только на крыше автомобиля. Она также позировала в желтой юбке и базовой черной майке на массивном электрокаре. Невероятное сочетание цветов и нарядов супермодели стоит взять этой весной на заметку.
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Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Ирина Берсенева Сегодня, 02:00
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