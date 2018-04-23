Адриана Лима снялась в фотосессии на крыше такси

Бразильская супермодель Адриана Лима участвовала в необычной фотосессии, которая проводилась на проезжей части, на крыше желтого такси. Девушка была облачена в экстремальнокороткие шорты, а также свободный свитер, что позволило рассмотреть идеальную фигуру звезды. Случайные прохожие воспользовались моментом, чтобы насладиться ходом фотосессии.Лима снялась не только на крыше автомобиля. Она также позировала в желтой юбке и базовой черной майке на массивном электрокаре. Невероятное сочетание цветов и нарядов супермодели стоит взять этой весной на заметку.