В Сеть попали изображения будущего смартфона LG Stylo 4
В сети Интернет появились изображения нового смартфона LG Stylo 4, который совсем скоро должны представить официально. Новинка получила специальный стилус для работы с дисплеем.
Благодаря предоставленной фотографии можно увидеть, что девайс LG Stylo 4 получил довольно тонкие рамки, а с передней панели пропала традиционная кнопка Home. Пока официально не подтвержден тот факт, что датчик сканирования подушечки пальца установлен на задней панели мобильного устройства.
На данный момент неизвестно, какие технические параметры получит этот смартфон. Прошлая версия LG Stylo 3 была оснащена процессором Qualcomm Snapdragon 425, оперативной памятью на 2 Гб и встроенной на 16 Гб. Ожидается, что и в этот раз смартфон получит бюджетную комплектацию.
Благодаря предоставленной фотографии можно увидеть, что девайс LG Stylo 4 получил довольно тонкие рамки, а с передней панели пропала традиционная кнопка Home. Пока официально не подтвержден тот факт, что датчик сканирования подушечки пальца установлен на задней панели мобильного устройства.
На данный момент неизвестно, какие технические параметры получит этот смартфон. Прошлая версия LG Stylo 3 была оснащена процессором Qualcomm Snapdragon 425, оперативной памятью на 2 Гб и встроенной на 16 Гб. Ожидается, что и в этот раз смартфон получит бюджетную комплектацию.
Технологии
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 01:00