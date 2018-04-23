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ВВС США разрабатывает новую крылатую ракету

Стало известно о том, что руководство ВВС США заключило договор с компанией Lockheed Martin, которая должна создать для военных новую крылатую ракету. Ожидается, что она пойдет на вооружение истребителей и бомбардировщиков.

ВВС США разрабатывает новую крылатую ракету


Согласно предоставленным данным портала Flightglobal, на крылатую ракету нового поколения американские военные намерены потратить около миллиарда долларов. Таким образом, стоит ожидать появление устройства, которое могло бы летать на скорости около шести тысяч километров в час довольно длительное время. Также предполагается, что новая ракета получит систему навигации, позволяющую использовать для уничтожения как статичных, так и динамичных целей. Заказчик хочет получить боеприпас, траекторию полета которого можно будет менять после запуска.

Эта ракета должна попасть на вооружение к американским бомбардировщикам и истребителям. Стоит отметить, что во втором случае масса и размеры разработки попадают под жесткие ограничения.
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Политика
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 00:00
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