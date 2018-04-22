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В России могут заменить все приложения от Google и Apple на российское ПО

В ходе заседания Экспертного совета по развитию конкуренции в области информационных технологий поступило предложение, которое предусматривает замену всех приложений Google и Apple на программное обеспечение российского производства. Данная мысль посетила главу Управления регулирования связи и информационных технологий Федеральной антимонопольной службы России Елену Заеву.

В России могут заменить все приложения от Google и Apple на российское ПО


Елена Заева убеждена в том, что все поступающие на рынок мобильные устройства необходимо оснащать только российским программным обеспечением. Тем не менее, это предложение не затрагивает операционные системы iOS и Android. Таким образом, поставляемые смартфоны останутся на базе тех же ОС, только все приложения будут отечественными.

По мнению Заевой, данный проект позволит в больше мере развить российский рынок программного обеспечения. Также эта инициатива поспособствует тому, что российская IT-индустрия сможет постепенно отказаться от иностранного ПО, что является главным принципом курса на импортозамещения.
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Технологии
Добавил: Роман Мирный Вчера, 23:00
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