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Пользователи предполагают, что у Ольги Бузовой роман с танцором

Известная певица, телеведущая Ольга Бузова, по слухам, крутит роман с участником своего танцевального коллектива.

Пользователи предполагают, что у Ольги Бузовой роман с танцором

После того как Бузова развелась с футболистом Дмитрием Тарасовым, она утверждает, что у нее не было отношений и интимной близости. Однако мало кто из пользователей Сети в это верит, так как с момента развода уже прошло довольно много времени.

Поэтому в Интернете часто появляются слухи о романах Ольги. Сначала ей приписывали романтические отношения с участником «Дома-2» Романом Гриценко, потом с юмористом Тимуром Батрудиновым, а затем и вовсе с известным телеведущим Андреем Малаховым.

Пользователи предполагают, что у Ольги Бузовой роман с танцором

Но недавно появилась информация о том, что все это было лишь прикрытием реальных отношений между Бузовой и танцором ее коллектива. Молодой парень Александр испытывает глубокую симпатию к звезде, а та, в свою очередь, активно флиртует с ним. Пользователи предполагают, что у них уже могло быть нечто большее, так как они постоянно находятся вместе: гастролируют, репетируют новые номера.
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dzen / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 18:07
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