Россияне страдают от ложной бессонницы

Специалисты считают, что многие соотечественники, которые жалуются на свой сон, на самом деле спят хорошо. Сейчас все чаще наблюдается так называемая мнимая неудовлетворенность сном – псевдоинсомния: из всего числа «жалобщиков» 60% людей имеют очень неплохой сон. Как отмечают ученые, эти люди адекватны, большей частью успешны, но во время сна у них происходит провал в памяти и они не помнят, как спали. По мнению экспертов, этому есть объяснение: разные отделы мозга спят с неодинаковой глубиной, причем некоторые частично бодрствуют. Поэтому человеку кажется, что он не спал.Медики называют массу причин, ведущих к неполноценному сну: нарушения в работе сердечно-сосудистой системы, проблемы с дыханием. Чаще других вредят сну стрессы, нервные напряжения и психологические проблемы. Мнимыми и реальными «сонными» нарушениями страдают люди, имеющие определенный типаж: склонные к самокопанию, тревожные, плохо регулирующие негативные эмоции.И с каждым годом таких людей появляется все больше. Виновниками выступают быстрый темп жизни, перегруженность информацией, отсутствие нормального отдыха.К сожалению, и мнимые, и реальные проблемы сна влекут проблемы со здоровьем – гипертонию, сахарный диабет, нарушение памяти.