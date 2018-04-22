Россияне страдают от ложной бессонницы
Специалисты уверены, что многие пациенты, которые жалуются на бессонницу и «плохой сон», просто внушили себе подобные проблемы.
Специалисты считают, что многие соотечественники, которые жалуются на свой сон, на самом деле спят хорошо. Сейчас все чаще наблюдается так называемая мнимая неудовлетворенность сном – псевдоинсомния: из всего числа «жалобщиков» 60% людей имеют очень неплохой сон. Как отмечают ученые, эти люди адекватны, большей частью успешны, но во время сна у них происходит провал в памяти и они не помнят, как спали. По мнению экспертов, этому есть объяснение: разные отделы мозга спят с неодинаковой глубиной, причем некоторые частично бодрствуют. Поэтому человеку кажется, что он не спал.
Медики называют массу причин, ведущих к неполноценному сну: нарушения в работе сердечно-сосудистой системы, проблемы с дыханием. Чаще других вредят сну стрессы, нервные напряжения и психологические проблемы. Мнимыми и реальными «сонными» нарушениями страдают люди, имеющие определенный типаж: склонные к самокопанию, тревожные, плохо регулирующие негативные эмоции.
И с каждым годом таких людей появляется все больше. Виновниками выступают быстрый темп жизни, перегруженность информацией, отсутствие нормального отдыха.
К сожалению, и мнимые, и реальные проблемы сна влекут проблемы со здоровьем – гипертонию, сахарный диабет, нарушение памяти.
Специалисты считают, что многие соотечественники, которые жалуются на свой сон, на самом деле спят хорошо. Сейчас все чаще наблюдается так называемая мнимая неудовлетворенность сном – псевдоинсомния: из всего числа «жалобщиков» 60% людей имеют очень неплохой сон. Как отмечают ученые, эти люди адекватны, большей частью успешны, но во время сна у них происходит провал в памяти и они не помнят, как спали. По мнению экспертов, этому есть объяснение: разные отделы мозга спят с неодинаковой глубиной, причем некоторые частично бодрствуют. Поэтому человеку кажется, что он не спал.
Медики называют массу причин, ведущих к неполноценному сну: нарушения в работе сердечно-сосудистой системы, проблемы с дыханием. Чаще других вредят сну стрессы, нервные напряжения и психологические проблемы. Мнимыми и реальными «сонными» нарушениями страдают люди, имеющие определенный типаж: склонные к самокопанию, тревожные, плохо регулирующие негативные эмоции.
И с каждым годом таких людей появляется все больше. Виновниками выступают быстрый темп жизни, перегруженность информацией, отсутствие нормального отдыха.
К сожалению, и мнимые, и реальные проблемы сна влекут проблемы со здоровьем – гипертонию, сахарный диабет, нарушение памяти.
Общество
Добавил: Виктория Морозова Вчера, 22:30