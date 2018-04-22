Георгий Черданцев отозвался о реакции Данилы Козловского на критику

В свою очередь Черданцев посоветовал Козловскому не реагировать на отзывы про его последнюю киноленту. Актёр недавно представил новую свою картину «Тренер». Он в ней исполнил главную роль, а также стал её режиссёром. Ознакомившись с массой отзывов касательно фильма, Козловский сказал, что не ожидал от россиян такой ненависти по отношению к нему. Георгий Черданцев прокомментировал реакцию Данилы Козловского. По его словам творческим людям не следует посвящать время чтению различных критических комментариев в отношении их работы.По словам Черданского, всю проделанную работу Данилы Козловского по достоинству могут оценить только его коллеги, которые смыслят в кинематографе, а также в том, как именно создаются подобные ленты.