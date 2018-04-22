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Георгий Черданцев отозвался о реакции Данилы Козловского на критику

Георгий Черданцев, который работает спортивным комментатором, отозвался касательно резкой реакции российского прославленного актёра Данилы Козловского, непосредственно на критику, выдвинутую в его сторону.

Георгий Черданцев отозвался о реакции Данилы Козловского на критику


В свою очередь Черданцев посоветовал Козловскому не реагировать на отзывы про его последнюю киноленту. Актёр недавно представил новую свою картину «Тренер». Он в ней исполнил главную роль, а также стал её режиссёром. Ознакомившись с массой отзывов касательно фильма, Козловский сказал, что не ожидал от россиян такой ненависти по отношению к нему. Георгий Черданцев прокомментировал реакцию Данилы Козловского. По его словам творческим людям не следует посвящать время чтению различных критических комментариев в отношении их работы.

По словам Черданского, всю проделанную работу Данилы Козловского по достоинству могут оценить только его коллеги, которые смыслят в кинематографе, а также в том, как именно создаются подобные ленты.
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Культура
Добавил: tantan61 Сегодня, 22:00
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