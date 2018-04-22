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Подписчики не оценили увеличенные губы Лизы Шарохи

Экс-участница реалити-шоу «Дом-2» Лиза Шароха увеличила губы, однако пользователи раскритиковали полученный результат.

Недавно Лиза опубликовала новый снимок, к которому прикрепила свое рассуждение о женственности в современном мире. Девушка отметила, что хочет жить в мире, в котором будут управлять мужчины, а женщина сможет оставаться хрупкой и беззащитной.

Подписчики не оценили увеличенные губы Лизы Шарохи

Правда, подписчики не стали обсуждать затронутую тему, так как их внимание привлекли чересчур большие губы бывшей участницы «Дома-2». Многие не оценили внешний вид девушки, отметив, что теперь ее губы выглядят неестественными и перекаченными.

По мнению пользователей, у Лизы и так были красивые губы, поэтому зря она решила их увеличить, тем самым сделав только хуже. Но поклонники уверены, что еще не все потеряно, так как Шароха может успеть вовремя обратиться в клинику и исправить ситуацию. Лиза спорить ни с кем не стала, только лишь добавила, что ей нравится ее внешний облик, она чувствует себя комфортно, поэтому ничего менять не собирается.
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dzen / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 17:58
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