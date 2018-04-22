Джеймс Кэмерон рассказал о работе над еще четырьмя частями фильма «Аватар»
Режиссер Джеймс Кэмерон поделился информацией о том, как продвигается работа над продолжением «Аватара». Таким образом, известно, что постановщик первой части собирается выпустить еще четыре фильма.
Кэмерон сказал, что специалисты уже создали сценарий для четырех новых фильмов. На данный момент он не собирается раскрывать какие-либо секреты по этому поводу, поэтому ни о дизайне мира, ни о персонажах в ближайшее время никто не расскажет.
Тем не менее, режиссер также отметил, что вторая и третья часть находятся в процессе съемок, которые длятся уже около ста дней. «Аватар 2» и «Аватар 3» должны быть представлены в декабре 2020-го и декабре 2021-го года соответственно. По словам Кэмерона, если два фильма окажутся успешными, то кинокомпания продолжит съемки четвертой и пятой частей.
Создатель «Титаника» и первой части «Аватара» утверждает, что вся франшиза про синих существ должна превратиться в семейную сагу, которая расскажет о нескольких поколениях героев.
Кэмерон сказал, что специалисты уже создали сценарий для четырех новых фильмов. На данный момент он не собирается раскрывать какие-либо секреты по этому поводу, поэтому ни о дизайне мира, ни о персонажах в ближайшее время никто не расскажет.
Тем не менее, режиссер также отметил, что вторая и третья часть находятся в процессе съемок, которые длятся уже около ста дней. «Аватар 2» и «Аватар 3» должны быть представлены в декабре 2020-го и декабре 2021-го года соответственно. По словам Кэмерона, если два фильма окажутся успешными, то кинокомпания продолжит съемки четвертой и пятой частей.
Создатель «Титаника» и первой части «Аватара» утверждает, что вся франшиза про синих существ должна превратиться в семейную сагу, которая расскажет о нескольких поколениях героев.
Культура
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 21:30