Джеймс Кэмерон рассказал о работе над еще четырьмя частями фильма «Аватар»

Кэмерон сказал, что специалисты уже создали сценарий для четырех новых фильмов. На данный момент он не собирается раскрывать какие-либо секреты по этому поводу, поэтому ни о дизайне мира, ни о персонажах в ближайшее время никто не расскажет.Тем не менее, режиссер также отметил, что вторая и третья часть находятся в процессе съемок, которые длятся уже около ста дней. «Аватар 2» и «Аватар 3» должны быть представлены в декабре 2020-го и декабре 2021-го года соответственно. По словам Кэмерона, если два фильма окажутся успешными, то кинокомпания продолжит съемки четвертой и пятой частей.Создатель «Титаника» и первой части «Аватара» утверждает, что вся франшиза про синих существ должна превратиться в семейную сагу, которая расскажет о нескольких поколениях героев.