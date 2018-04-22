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Джеймс Кэмерон рассказал о работе над еще четырьмя частями фильма «Аватар»

Режиссер Джеймс Кэмерон поделился информацией о том, как продвигается работа над продолжением «Аватара». Таким образом, известно, что постановщик первой части собирается выпустить еще четыре фильма.

Джеймс Кэмерон рассказал о работе над еще четырьмя частями фильма «Аватар»


Кэмерон сказал, что специалисты уже создали сценарий для четырех новых фильмов. На данный момент он не собирается раскрывать какие-либо секреты по этому поводу, поэтому ни о дизайне мира, ни о персонажах в ближайшее время никто не расскажет.

Тем не менее, режиссер также отметил, что вторая и третья часть находятся в процессе съемок, которые длятся уже около ста дней. «Аватар 2» и «Аватар 3» должны быть представлены в декабре 2020-го и декабре 2021-го года соответственно. По словам Кэмерона, если два фильма окажутся успешными, то кинокомпания продолжит съемки четвертой и пятой частей.

Создатель «Титаника» и первой части «Аватара» утверждает, что вся франшиза про синих существ должна превратиться в семейную сагу, которая расскажет о нескольких поколениях героев.
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Культура
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 21:30
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