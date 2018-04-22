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Пользователи раскритиковали снимок Розы Сябитовой с любовником

Известная сваха российского телевидения Роза Сябитова опубликовала фотографию с молодым любовником, однако пользователи раскритиковали фото и внешний вид звезды.

Недавно Роза выложила на своей странице снимок, на котором она позирует вместе со своим молодым возлюбленным. При этом сваха добавила, что годы, любовников и бокалы вина лучше не подсчитывать в жизни женщины.

Пользователи раскритиковали снимок Розы Сябитовой с любовником

На фото Сябитова позировала в красном купальнике, а ее кавалер стоял в одних штанах, тем самым демонстрируя развитую мускулатуру и загорелое тело. Однако даже соблазнительный внешний вид мужчины не смог отвлечь пользователей от фигуры самой Розы.

Многие удивились, что у Сябитовой плоская пятая точка. Пользователи сразу же посоветовали звезде соответствовать своему любовнику и отправиться в спортивный зал. Другие же раскритиковали фото, так как оно показалось им слишком пошлым. Ведь Роза уже давно не молодая, однако не стесняется демонстрировать свое тело в купальнике.
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dzen / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 17:38
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