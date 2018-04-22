Пользователи раскритиковали снимок Розы Сябитовой с любовником

Недавно Роза выложила на своей странице снимок, на котором она позирует вместе со своим молодым возлюбленным. При этом сваха добавила, что годы, любовников и бокалы вина лучше не подсчитывать в жизни женщины.На фото Сябитова позировала в красном купальнике, а ее кавалер стоял в одних штанах, тем самым демонстрируя развитую мускулатуру и загорелое тело. Однако даже соблазнительный внешний вид мужчины не смог отвлечь пользователей от фигуры самой Розы.Многие удивились, что у Сябитовой плоская пятая точка. Пользователи сразу же посоветовали звезде соответствовать своему любовнику и отправиться в спортивный зал. Другие же раскритиковали фото, так как оно показалось им слишком пошлым. Ведь Роза уже давно не молодая, однако не стесняется демонстрировать свое тело в купальнике.