АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Мансийский йети стал виновником гибели группы Дятлова
EUR 75.65 USD 61.32
Курс валют на 21.04.2018

Нумеролог предсказала Дмитрию Шепелеву болезнь из-за его чрезмерной гордыни

Нумеролог Клара Кузденбаева предсказала известному телеведущему серьезную болезнь из-за того, что он не идет на уступки родителям Жанны Фриске.

Уже прошло почти три года как знаменитой певицы Жанны Фриске не стало, однако скандал вокруг ее имени и денег не утихает по сей день. Шепелев продолжает воевать с родителями своей покойной гражданской жены.

Нумеролог предсказала Дмитрию Шепелеву болезнь из-за его чрезмерной гордыни

Дмитрий запрещает им видеться с внуком Платоном, а также продолжает доказывать в суде, что ему должно принадлежать все имущество Жанны. Нумеролог, проанализировав дату рождения телеведущего, поняла, почему мужчина так себя ведет.

По ее словам, Шепелев имеет твердую волю, поэтому всегда добивается своего, не останавливаясь ни перед чем. Именно по этой причине Дмитрий отказывается идти на уступки родителям Фриске.

Клара считает, что им руководят только эмоции и чувства, с ним тяжело ужиться из-за чрезмерной гордыни и высоких амбиций. Кузденбаева уверена, что если мужчина не усмирит свой нрав, ему грозит серьезная болезнь.
Добавить в мои источники Я.Нов
dzen / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 17:19
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
NASA протестирует новую систему астероидной
Нумеролог предсказала Дмитрию Шепелеву болезнь
Ксения Собчак рассказала о распорядке дня
Ученые NASA зафиксировали аномальное
Хейтеры Евгении Феофилактовой призывают её бежать
Представлен новый суперкар Chevrolet Corvette ZR1
Раздетая Виктория Романец и одетый Антон Гусев
Гарик Харламов с юмором показал в Instagram
Красавчика Максима Галкина раскритиковали из-за
Анна Семенович считает, что трудности помогают
Ольга Жарикова препятствует новым отношениям
Астрономы обнаружили еще один естественный
Ирина Пегова блеснула в Instagram тонкой талией в
Участника «Дома-2» Никиту Турчина приняли за
Анфиса Чехова намекнула в Instagram, что зависима
Ольга Бузова с Buz Girls отмечают 1 место в iTunes
Марина Африкантова и Роман Капаклы готовы
Компания Byton показала электрокроссовер с
Экс-участница «Дома-2» Мария Бухун похвасталась
Хейтеры заподозрили Анфису Чехову в обмане по
Крым готов помочь в восстановлении Сирии
Подписчики увидели в любви Ольги Орловой к
Антон Силуанов: Банки РФ должны выкупить ОФЗ с
Внедорожник Chery Tiggo 8 появился в дилерских
В Сети обсуждают получившую предложение Майю
Спрос на Mercedes-Benz G-Class в России превысил
Наталью Рудову на ослепительном снимке сравнили с
Российские изобретатели попросили правительство
Дарья Пынзарь поделилась подробностями своего
Наташу Королёву критикуют за передавленную тесным
Просмотреть все новости