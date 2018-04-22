Нумеролог предсказала Дмитрию Шепелеву болезнь из-за его чрезмерной гордыни

Уже прошло почти три года как знаменитой певицы Жанны Фриске не стало, однако скандал вокруг ее имени и денег не утихает по сей день. Шепелев продолжает воевать с родителями своей покойной гражданской жены.Дмитрий запрещает им видеться с внуком Платоном, а также продолжает доказывать в суде, что ему должно принадлежать все имущество Жанны. Нумеролог, проанализировав дату рождения телеведущего, поняла, почему мужчина так себя ведет.По ее словам, Шепелев имеет твердую волю, поэтому всегда добивается своего, не останавливаясь ни перед чем. Именно по этой причине Дмитрий отказывается идти на уступки родителям Фриске.Клара считает, что им руководят только эмоции и чувства, с ним тяжело ужиться из-за чрезмерной гордыни и высоких амбиций. Кузденбаева уверена, что если мужчина не усмирит свой нрав, ему грозит серьезная болезнь.