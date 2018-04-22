Ксения Собчак рассказала о распорядке дня

"Это очень красиво и удобно! Ну а Steamroom, бассейн - просто выше всяких похвал! Поэтому после тяжёлого дня есть, где отмокнуть! Вот прямо рекомендую с чистой совестью!" - пишет звезда в своём блоге Instagram.

Пригласили бизнеследи на телевизионную дискуссию два дня назад, однако в британской столице она задержалась для других дел, которые детально не раскрывает. Собчак восхитилась тёплой лондонской весной и отметила, что наконец нашла для себя лучший отель в городе.Там Ксении предоставили тренажёрный зал и бассейн, где проходят групповые занятия для постояльцев, а также Спа в виде Steamroom, от которого гостья осталась в восторге.Сегодня же Собчак отчиталась о своём втором дне в Лондоне и поделилась, что она любит есть на завтрак. С яйцами Бенедикт Ксения выпила свежевыжатый сок, после чего направилась в шумный мегаполис по делам. Помимо этого, постоялица засняла роскошный вид отеля изнутри.Ранее фотограф Аслан Ахмадов показал несколько откровенных снимков Ксении Собчак 13-летней давности.