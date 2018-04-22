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Ксения Собчак рассказала о распорядке дня

Ксения Собчак рассказала о распорядке своего дня в Лондоне, где политик с Владимиром Познером побывала на передаче "The Spectator".

Пригласили бизнеследи на телевизионную дискуссию два дня назад, однако в британской столице она задержалась для других дел, которые детально не раскрывает. Собчак восхитилась тёплой лондонской весной и отметила, что наконец нашла для себя лучший отель в городе.

Ксения Собчак рассказала о распорядке дня

Там Ксении предоставили тренажёрный зал и бассейн, где проходят групповые занятия для постояльцев, а также Спа в виде Steamroom, от которого гостья осталась в восторге.

"Это очень красиво и удобно! Ну а Steamroom, бассейн - просто выше всяких похвал! Поэтому после тяжёлого дня есть, где отмокнуть! Вот прямо рекомендую с чистой совестью!" - пишет звезда в своём блоге Instagram.

Сегодня же Собчак отчиталась о своём втором дне в Лондоне и поделилась, что она любит есть на завтрак. С яйцами Бенедикт Ксения выпила свежевыжатый сок, после чего направилась в шумный мегаполис по делам. Помимо этого, постоялица засняла роскошный вид отеля изнутри.

Ранее фотограф Аслан Ахмадов показал несколько откровенных снимков Ксении Собчак 13-летней давности.
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dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Joker Сегодня, 17:08
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