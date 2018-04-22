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Хейтеры Евгении Феофилактовой призывают её бежать из "золотой клетки"

Хейтеры Евгении Феофилактовой призывают её бежать из "золотой клетки", в которую попала модель, начав сожительствовать с армянским ухажёром.

В блоге экс-участницы "Дома-2" развернулся очередной спор, насколько хорошо или плохо живётся ей в загородном особняке богатого бойфренда. Виной всему стала фотография мангала с шашлыком и помидорами, что так обожает парень Феофилактовой.

Хейтеры Евгении Феофилактовой призывают её бежать из "золотой клетки"

Одна из читательниц заметила, что подавляющее большинство фотографий Евгении в последние месяцы как будто сделаны в доме или на прилегающем участке.

В связи с этим можно предположить, что теледива заперта в "золотой клетке", и даже сына Даниэля отправили в детсад, дабы мальчик не мешал "новому папе" проводить время с красивой любовницей.

Феофилактова на это пошутила, что недалёкие люди наивно принимают дорогую фотостудию, куда часто ездит модель, за её роскошную спальню. Антифанаты на это не смолчали и принялись строить догадки, будто жених-армянин позволяет сожительнице только нанизывать шашлык на шампуры и фотографировать себя на мраморной лестнице.

Знаменитость на это не ответила, а свои аргументы представили многочисленные фанаты.

Ранее сын Евгении Феофилактовой и Антона Гусева пошёл на поправку.
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dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Joker Сегодня, 16:47
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