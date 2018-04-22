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Диетологи указали на продукты, которые нельзя есть перед сном

По мнению диетологов, есть некоторые продукты, о которых лучше забыть за несколько часов до сна.

Диетологи указали на продукты, которые нельзя есть перед сном


Поскольку во сне организм восстанавливается и набирает силы для нового успешного дня, то и спать нужно правильно. В это понятие входит и еда перед сном – она также должна быть правильной. Так, о мясе, фастфуде и сосисках с острым соусом перед сном лучше даже не думать: подобная пища тяжела для желудка и вместо отдыха он всю ночь будет трудиться, перерабатывая полученное. Как результат – утром усталость и разбитое состояние.

Принятый перед сном бокал вина, чтобы расслабиться, заставит организм очищаться на протяжении всей ночи. А утренние последствия – как и в предыдущем случае. То же самое относится и к воде, кофе и кофейным десертам – на ночь ими увлекаться не стоит. Правда, такое правило не совсем касается кофеманов: для них даже на ночь кофе большой угрозой самочувствию не будет.

Спортсменам, особенно, если потренировался перед сном, стоит избегать кофеина, который содержится в спортивных добавках. Также вечером не нужны и коктейли протеиновые и прочие – они также нагружают организм ненужной работой.
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dzen / Общество
Добавил: Виктория Морозова Сегодня, 20:30
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