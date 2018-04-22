Toyota восстановила свой старейший из сохранившихся спорткар Toyota 800

Спорткар Toyota 800 в 1966 году занял второе место в заезде Suzuka 500 Km. Автомобиль отлично зарекомендовал себя на гоночных трассах благодаря низкому весу, а в подкапотном пространстве машины был установлен силовой агрегат производительностью 45 лошадиных сил.Разработкой спорткара Toyota 800 занимался специалист Татсуо Хасегава, который также известен тем, что разрабатывал первое поколение всемирно известной модели Toyota Corolla. В то время технология сочетания в отделке кузова и алюминия была не изучена до конца, её считали самой инновационной. Именно благодаря этой технологии общий вес автомобиля составляет всего 580 кг.Сейчас спорткар Toyota 800 получил современное гоночное «одеяние» от Toyota Gazoo Racing, теперь автомобиль стоит в гараже рядом с другими гоночными машинами бренда.