АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Мансийский йети стал виновником гибели группы Дятлова
EUR 75.65 USD 61.32
Курс валют на 21.04.2018

Toyota восстановила свой старейший из сохранившихся спорткар Toyota 800

В компании Toyota восстановили старейшую модель спорткара Toyota 800. Данная модель автомобиля сошла с конвейера в 1965 году.

Toyota восстановила свой старейший из сохранившихся спорткар Toyota 800


Спорткар Toyota 800 в 1966 году занял второе место в заезде Suzuka 500 Km. Автомобиль отлично зарекомендовал себя на гоночных трассах благодаря низкому весу, а в подкапотном пространстве машины был установлен силовой агрегат производительностью 45 лошадиных сил.

Разработкой спорткара Toyota 800 занимался специалист Татсуо Хасегава, который также известен тем, что разрабатывал первое поколение всемирно известной модели Toyota Corolla. В то время технология сочетания в отделке кузова и алюминия была не изучена до конца, её считали самой инновационной. Именно благодаря этой технологии общий вес автомобиля составляет всего 580 кг.

Сейчас спорткар Toyota 800 получил современное гоночное «одеяние» от Toyota Gazoo Racing, теперь автомобиль стоит в гараже рядом с другими гоночными машинами бренда.
Добавить в мои источники Я.Нов
Авто
Добавил: Алина Сегодня, 19:30
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Диетологи указали на продукты, которые нельзя
Ким Кардашьян раскрыла секрет экспресс-диеты
Поклонники раскритиковали шпагат похудевшей
Juno сделал новые изображения грандиозного
Виктория Романец рассказала подписчикам
По слухам, Виктор Шароваров бросил Сашу Шеву
Toyota восстановила свой старейший из
Ольга Бузова дала анализ по развитию российского
Уфологи обнаружили место приземления гигантского
Ольга Бузова анонсировала спектакль в Сочи
После окончания эксплуатации Hubble может стать
Самцы дрозофил получают удовольствие от действия
Пользователи предполагают, что у Ольги Бузовой
Седан Ravon R4 возглавил ТОП-3 автомобилей для
Подписчики не оценили увеличенные губы Лизы Шарохи
Пользователи раскритиковали снимок Розы Сябитовой
NASA протестирует новую систему астероидной
Нумеролог предсказала Дмитрию Шепелеву болезнь
Ксения Собчак рассказала о распорядке дня
Ученые NASA зафиксировали аномальное
Хейтеры Евгении Феофилактовой призывают её бежать
Представлен новый суперкар Chevrolet Corvette ZR1
Раздетая Виктория Романец и одетый Антон Гусев
Гарик Харламов с юмором показал в Instagram
Красавчика Максима Галкина раскритиковали из-за
Анна Семенович считает, что трудности помогают
Ольга Жарикова препятствует новым отношениям
Астрономы обнаружили еще один естественный
Ирина Пегова блеснула в Instagram тонкой талией в
Участника «Дома-2» Никиту Турчина приняли за
Просмотреть все новости