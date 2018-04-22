АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Мансийский йети стал виновником гибели группы Дятлова
EUR 75.65 USD 61.32
Курс валют на 21.04.2018

Раздетая Виктория Романец и одетый Антон Гусев порадовали фанатов

Раздетая Виктория Романец и одетый Антон Гусев порадовали фанатов новыми снимками из Анталии, где оказались на живописном побережье в летних костюмах.

Пара экс-участников "Дома-2" вот уже неделю проводит в Турции, где наслаждается морем, спа, вкусной едой и совместными фотосессиями. Для новых снимков модель приобрела купальник с цветочным принтом, который прекрасно гармонирует с живыми цветами в вазонах на террасе отеля.

Раздетая Виктория Романец и одетый Антон Гусев порадовали фанатов

На последнем кадре муж Виктории решил присоединиться к съёмкам и предстал на фоне пляжа одетый по-летнему. Поклонникам Романец и Гусева очень понравился экзотический вид и, в особенности, похорошевшие на отдыхе супруги.

Теледива пишет, что ей приятно, когда фанаты узнают их с Антоном с новой стороны, хотя знаменитости никогда не показывают публике самое сокровенное, а лишь предназначенные для чужих глаз моменты.

Раздетая Виктория Романец и одетый Антон Гусев порадовали фанатов

Кроме того, Виктория поделилась рядом интересных фактов о себе, чему посвящает уже не первый пост в Instagram. Так, звезде нравится спать до 11 утра, делать покупки, игнорируя ценники, и носить одежду своего благоверного.

Ранее Антон Гусев показал подписчикам "обвисшую" грудь Виктории Романец.
Добавить в мои источники Я.Нов
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Joker Сегодня, 16:29
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
NASA протестирует новую систему астероидной
Нумеролог предсказала Дмитрию Шепелеву болезнь
Ксения Собчак рассказала о распорядке дня
Ученые NASA зафиксировали аномальное
Хейтеры Евгении Феофилактовой призывают её бежать
Представлен новый суперкар Chevrolet Corvette ZR1
Раздетая Виктория Романец и одетый Антон Гусев
Гарик Харламов с юмором показал в Instagram
Красавчика Максима Галкина раскритиковали из-за
Анна Семенович считает, что трудности помогают
Ольга Жарикова препятствует новым отношениям
Астрономы обнаружили еще один естественный
Ирина Пегова блеснула в Instagram тонкой талией в
Участника «Дома-2» Никиту Турчина приняли за
Анфиса Чехова намекнула в Instagram, что зависима
Ольга Бузова с Buz Girls отмечают 1 место в iTunes
Марина Африкантова и Роман Капаклы готовы
Компания Byton показала электрокроссовер с
Экс-участница «Дома-2» Мария Бухун похвасталась
Хейтеры заподозрили Анфису Чехову в обмане по
Крым готов помочь в восстановлении Сирии
Подписчики увидели в любви Ольги Орловой к
Антон Силуанов: Банки РФ должны выкупить ОФЗ с
Внедорожник Chery Tiggo 8 появился в дилерских
В Сети обсуждают получившую предложение Майю
Спрос на Mercedes-Benz G-Class в России превысил
Наталью Рудову на ослепительном снимке сравнили с
Российские изобретатели попросили правительство
Дарья Пынзарь поделилась подробностями своего
Наташу Королёву критикуют за передавленную тесным
Просмотреть все новости