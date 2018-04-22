Раздетая Виктория Романец и одетый Антон Гусев порадовали фанатов
Раздетая Виктория Романец и одетый Антон Гусев порадовали фанатов новыми снимками из Анталии, где оказались на живописном побережье в летних костюмах.
Пара экс-участников "Дома-2" вот уже неделю проводит в Турции, где наслаждается морем, спа, вкусной едой и совместными фотосессиями. Для новых снимков модель приобрела купальник с цветочным принтом, который прекрасно гармонирует с живыми цветами в вазонах на террасе отеля.
На последнем кадре муж Виктории решил присоединиться к съёмкам и предстал на фоне пляжа одетый по-летнему. Поклонникам Романец и Гусева очень понравился экзотический вид и, в особенности, похорошевшие на отдыхе супруги.
Теледива пишет, что ей приятно, когда фанаты узнают их с Антоном с новой стороны, хотя знаменитости никогда не показывают публике самое сокровенное, а лишь предназначенные для чужих глаз моменты.
Кроме того, Виктория поделилась рядом интересных фактов о себе, чему посвящает уже не первый пост в Instagram. Так, звезде нравится спать до 11 утра, делать покупки, игнорируя ценники, и носить одежду своего благоверного.
Ранее Антон Гусев показал подписчикам "обвисшую" грудь Виктории Романец.
Пара экс-участников "Дома-2" вот уже неделю проводит в Турции, где наслаждается морем, спа, вкусной едой и совместными фотосессиями. Для новых снимков модель приобрела купальник с цветочным принтом, который прекрасно гармонирует с живыми цветами в вазонах на террасе отеля.
На последнем кадре муж Виктории решил присоединиться к съёмкам и предстал на фоне пляжа одетый по-летнему. Поклонникам Романец и Гусева очень понравился экзотический вид и, в особенности, похорошевшие на отдыхе супруги.
Теледива пишет, что ей приятно, когда фанаты узнают их с Антоном с новой стороны, хотя знаменитости никогда не показывают публике самое сокровенное, а лишь предназначенные для чужих глаз моменты.
Кроме того, Виктория поделилась рядом интересных фактов о себе, чему посвящает уже не первый пост в Instagram. Так, звезде нравится спать до 11 утра, делать покупки, игнорируя ценники, и носить одежду своего благоверного.
Ранее Антон Гусев показал подписчикам "обвисшую" грудь Виктории Романец.