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После окончания эксплуатации Hubble может стать музеем на орбите Земли

Срок службы легендарной космической обсерватории NASA Hubble подходит к концу. Поэтому некоторые специалисты предлагают создать из орбитального телескопа музей.

После окончания эксплуатации Hubble может стать музеем на орбите Земли


Стюарт Ивз, инженер из Великобритании, обратился к NASA с предложением не сбрасывать Hubble в тихоокеанское кладбище космических отходов – точке Немо , а сделать из легендарного телескопа музей на орбите Земли.

Космическая обсерватория с мощным телескопом Hubble продолжит научные исследования на орбите Земли еще несколько лет. Далее в NASA планируют отправить специальную экспедицию для ремонта вышедших из строя частей телескопа. Однако данная миссия будет едина, и по истечению времени, предположительно после 2030 года, неисправный Hubble будет сброшен с орбиты и сгорит в плотных слоях атмосферы Земли. Его останки будут захоронены в тихоокеанской точке Немо – регионе Тихого океана, где покоятся останки многих миссий, в том числе и советской космической станции «Мир».

Британский инженер Стюарт Ивз предлагает не сбрасывать Hubble с орбиты, а использовать его после окончания срока службы в качестве космического музея. Возле телескопа запустит камеру, которая бы фиксировала все, происходящее с Hubble в космическом пространстве.
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Наука
Добавил: Ирина Мартынюк Сегодня, 19:00
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