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Гарик Харламов с юмором показал в Instagram увлекательные будни монтажёров ТВ

Популярный юморист и актёр Гарик Харламов показал в Instagram забавный ролик о том, как увлекательно проходят рабочие будни монтажёров на ТВ. На видео запечатлён момент, когда сотрудники канала монтировали передачу с комиком, но надолго «залипли».

Гарик Харламов с юмором показал в Instagram увлекательные будни монтажёров ТВ

Гарик Харламов сегодня поднял настроение подписчикам своего микроблога, когда опубликовал один из рабочих моментов монтажёров, занимающихся передачей с его участием. Свою публикацию резидент «Comedy Club» подписал без лишних объяснений:

«Монтаж передачи встал. Залипли ребята».

После просмотра ролика фолловеры тут же оценили юмор артиста, отметив, что и сами длительное время не могли оторваться от такого шедевра. Как оказалось, на кадрах запечатлён момент, когда Гарик Харламов с удивлённым лицом начинает очень быстро и часто моргать глазами, а на ТВ, как известно, работают люди творческие, потому и решили этот момент поставить на повтор, с чего все вместе и посмеялись. Менее чем за сутки «залипательная» публикация юмориста набрала почти 600 тысяч просмотров.
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dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Оксана Ткачук Сегодня, 16:25
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