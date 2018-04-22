Гарик Харламов с юмором показал в Instagram увлекательные будни монтажёров ТВ

«Монтаж передачи встал. Залипли ребята».

Гарик Харламов сегодня поднял настроение подписчикам своего микроблога, когда опубликовал один из рабочих моментов монтажёров, занимающихся передачей с его участием. Свою публикацию резидент «Comedy Club» подписал без лишних объяснений:После просмотра ролика фолловеры тут же оценили юмор артиста, отметив, что и сами длительное время не могли оторваться от такого шедевра. Как оказалось, на кадрах запечатлён момент, когда Гарик Харламов с удивлённым лицом начинает очень быстро и часто моргать глазами, а на ТВ, как известно, работают люди творческие, потому и решили этот момент поставить на повтор, с чего все вместе и посмеялись. Менее чем за сутки «залипательная» публикация юмориста набрала почти 600 тысяч просмотров.