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Ольга Жарикова препятствует новым отношениям Александра Гобозова

Ольга Жарикова препятствует новым отношениям Александра Гобозова, который вызвался подвезти Альбину Валиуллину и флиртовал с Анастасией Кочервей.

Героиня "Дома-2", подравшись с проектным "старичком", окончательно и бесповоротно заявила, что отныне не желает его видеть и даже требует отослать того на Сейшелы, дабы неприятная физиономия не маячила перед глазами.

Ольга Жарикова препятствует новым отношениям Александра Гобозова

Хотя Жарикова всё ещё питает к возлюбленному определённые чувства, ей страшно представить, какому риску она будет подвержена, если всё же простит тирана. В то же время новенькие, засматривающиеся на Гобозова, опасаются становиться на пути у более опытной конкурентки.

Так, Валиуллина, которую Александр вызвался подвести на автомобиле, прежде связалась с Ольгой, чтобы спросить разрешения. Последняя сказала своё "нет", да и к переменчивой Кочервей относится с опаской, ведь Гобозова мнит по-прежнему своей собственностью.

Ольга Жарикова препятствует новым отношениям Александра Гобозова

Чтобы избавиться от чувств к бывшему партнёру окончательно, у Жариковой есть лишь два выхода: дождаться его отправки на Остров любви или, как сделала в своё время Катерина Зиновьева, улететь на Сейшелы самой.

Ранее зрители "Дома-2" были в шоке от песенного выступления участников конкурса "Свадьба на миллион".
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dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Joker Сегодня, 16:08
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