Ольга Жарикова препятствует новым отношениям Александра Гобозова
Ольга Жарикова препятствует новым отношениям Александра Гобозова, который вызвался подвезти Альбину Валиуллину и флиртовал с Анастасией Кочервей.
Героиня "Дома-2", подравшись с проектным "старичком", окончательно и бесповоротно заявила, что отныне не желает его видеть и даже требует отослать того на Сейшелы, дабы неприятная физиономия не маячила перед глазами.
Хотя Жарикова всё ещё питает к возлюбленному определённые чувства, ей страшно представить, какому риску она будет подвержена, если всё же простит тирана. В то же время новенькие, засматривающиеся на Гобозова, опасаются становиться на пути у более опытной конкурентки.
Так, Валиуллина, которую Александр вызвался подвести на автомобиле, прежде связалась с Ольгой, чтобы спросить разрешения. Последняя сказала своё "нет", да и к переменчивой Кочервей относится с опаской, ведь Гобозова мнит по-прежнему своей собственностью.
Чтобы избавиться от чувств к бывшему партнёру окончательно, у Жариковой есть лишь два выхода: дождаться его отправки на Остров любви или, как сделала в своё время Катерина Зиновьева, улететь на Сейшелы самой.
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