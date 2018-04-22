Анна Семенович считает, что трудности помогают бороться с ленью

Анна Семенович уверена, что трудности, какими бы тяжёлыми и непреодолимыми не казались, обязательно должны появляться в жизни каждого человека. Со слов певицы, если бы их не было, то люди, ежедневно наслаждаясь хорошей жизнью, просто перестали бы ощущать необходимость в достижении большего или так и не узнали, что такое сила воли.Певица в своём микроблоге обратилась не только к подписчикам, а вообще ко всем людям, чем призвала их встречать каждую проблему или неприятность с мыслями о том, что в процессе её преодоления они смогут раскрыть себя с другой стороны, изменить что-то в своей жизни или же поменяться сами. Также Анна Семенович вспомнила о том самом чувстве удовлетворения, которое посещает после успешного разрешения трудностей.Подводя итог своего поста, знаменитость отметила, что люди не смогут справиться с жизнью, в которой всё хорошо и идёт по плану, а вот периодические трудности не только избавят их от лени, но также могут стать своеобразным «пинком», побуждающим к действию.