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NASA протестирует новую систему астероидной защиты Земли DART

В NASA заявили о планах на ближайшее время. Согласно заявлению представителей космического агентства, они планируют протестировать новейшую систему планетарной защиты от астероидов DART.

NASA протестирует новую систему астероидной защиты Земли DART


В данное время угроза столкновения Земли с гигантским астероидом остается одной из самых актуальных в области космических исследований, поэтому ученые всего мира работают над проектами, способными защитить нашу планету от гибельного столкновения.

Так, в частности, ученые США предлагают менять траекторию движения потенциально опасных для Земли астероидов при помощи кинетического способа. Другими словами, сталкивать астероидные тела с их траектории движения, которая может навредить нашей планете. С этой целью в NASA разработали новую систему планетарной защиты DART, которая, как надеются эксперты, покажет наглядно, как можно сместить астероид с его пути.

В космическом агентстве заявили, что практические тесты пройдут на астероиде Дидимос, сближение с Землей которого ожидается в 2022 и 2024 годах.

Кроме того, в том же 2022 году на опасно близком расстоянии с Землей пронесется комета Энке, которая если и не врежется в Землю, то ее обломки могут сильно навредить нашей планете, если упадут в густонаселенные районы.
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Наука
Добавил: Ирина Мартынюк Сегодня, 17:30
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