NASA протестирует новую систему астероидной защиты Земли DART

В данное время угроза столкновения Земли с гигантским астероидом остается одной из самых актуальных в области космических исследований, поэтому ученые всего мира работают над проектами, способными защитить нашу планету от гибельного столкновения.Так, в частности, ученые США предлагают менять траекторию движения потенциально опасных для Земли астероидов при помощи кинетического способа. Другими словами, сталкивать астероидные тела с их траектории движения, которая может навредить нашей планете. С этой целью в NASA разработали новую систему планетарной защиты DART, которая, как надеются эксперты, покажет наглядно, как можно сместить астероид с его пути.В космическом агентстве заявили, что практические тесты пройдут на астероиде Дидимос, сближение с Землей которого ожидается в 2022 и 2024 годах.Кроме того, в том же 2022 году на опасно близком расстоянии с Землей пронесется комета Энке, которая если и не врежется в Землю, то ее обломки могут сильно навредить нашей планете, если упадут в густонаселенные районы.