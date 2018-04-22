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Участника «Дома-2» Никиту Турчина приняли за террориста

Участник шоу «Дом-2» Никита Турчин был задержан в аэропорту Домодедово по подозрению в попытке взрыва.

Турчин, а также Каролина Бабенко и Денис Андреев стали счастливчиками, которых отправили на вторую площадку – на Сейшелы. Правда, последние два участника уже находятся в пути на остров, а вот Никита так и не покинул Россию.

Участника «Дома-2» Никиту Турчина приняли за террориста

В зоне досмотра юноша оставил свой рюкзак, где находились все документы и личные вещи. Турчин вспомнил о потере лишь уже на стойке регистрации. Но вернуть портфель было уже непросто.

Как оказалось, к этому времени уже были заблокированы все входы и выходы, а полиция вместе с собаками осматривали его рюкзак на предмет обнаружения взрывчатых веществ. Никите пришлось с трудом доказать, что он не террорист и в его портфеле находятся личные вещи.

Но на этом проблемы участника не закончились. Никита не смог улететь, так как у него не было разрешение на вылет от родителей. Эта информация удивила молодого человека, так как документы собирали организаторы шоу, которые позаботились, казалось бы, обо всех бумагах.

Несмотря на все происшествия, Турчин не расстраивается, так как считает, что судьба таким способом его оберегла от какого-то несчастья.

Участника «Дома-2» Никиту Турчина приняли за террориста
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dzen / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 15:53
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