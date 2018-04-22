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Ирина Пегова блеснула в Instagram тонкой талией в утягивающем корсете

Известная многим актриса Ирина Пегова блеснула перед поклонниками в Instagram тонкой талией, которую получила благодаря утягивающему корсету. Фолловеры отметили, что подобный предмет гардероба очень идёт звезде, так как добавляет объёма её бюсту.

Ирина Пегова блеснула в Instagram тонкой талией в утягивающем корсете

Ирина Пегова опубликовала в своём микроблоге интригующий снимок на котором изображена сидящей на высоком барном стуле. Для съёмки актриса надела на себя чёрную лёгкую юбку в пол и такого цвета утягивающий корсет, который позволили рассмотреть на снимке её тонкую талию. Свой пост знаменитость подписала кратко:

«Из серии - к чему это ? Или девушка в чёрном!!!».

Подписчики Instagram-аккаунта Ирины Пеговой оценили её новый образ, отметив, что благодаря корсету она получила не только стройную талию, но также визуально добилась ещё более пышного бюста, что на одном кадре смотрится довольно впечатляюще. Многие признались в комментариях в своём восхищении актрисой, а также её женственностью и естественной красотой.
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dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Оксана Ткачук Сегодня, 15:55
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