Анфиса Чехова намекнула в Instagram, что зависима от интернета

Буквально только что в Instagram Анфисы Чеховой появилась долгожданная публикация, на которой ведущая показала себя в коротких шортах. Поклонники давно просили свою любимицу продемонстрировать ноги во всей красе и наконец дождались. Также под снимком, отдыхающая сейчас в Индонезии теледива, призналась, что впечатлений от здешней природы масса, но как только нашла точку доступа Wi-Fi, тут же окунулась в Сеть.Фолловеры сделали вывод, что таким образом Анфиса Чехова намекнула на одну из своих проблем, касающихся интернет-зависимости, но поспешили заверить ведущую, что в этом нет ничего страшного, так как она публичная персона и всегда должна быть на связи со своими фанатами. Отметим, что с момента обнародования публикации в Instagram прошло чуть менее часа, но её уже оценили более 10 тысяч человек.