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Максим Галкин надеется, что такого «красавчика» как он должны взять в кино

Известный юморист Максим Галкин надеется, что с такой идеальной внешностью как у него, его непременно должны пригласить для съемок в кино.

Недавно Галкин опубликовал свое фото в социальной сети Instagram. Подписал он его, явно не скромничая. Максим в юмористической форме отметил, что обладает естественной красотой, без фотошопа, да и к тому же скромностью не обделен.

Максим Галкин надеется, что такого «красавчика» как он должны взять в кино

Поэтому если намеренно не обратить на себя внимание, многие могут и не заметить. А так, может и в кино сниматься пригласят. Уж тогда точно, по словам Максима, он станет настоящей звездой.

Пользователи оценили юмор артиста. Многие задумались, почему действительно Галкина не зовут в кино, ведь он мог бы замечательно сыграть. Однако некоторые решили, что юморист сам отказывается от ролей, предпочитая заниматься чем-то одним.

Правда, нашлись и те, кто в серьез воспринял подобное самовосхваление Максима. Они сразу же принялись искать изъяны во внешности артиста, чтобы доказать ему, что он не такой уж и идеальный.
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dzen / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 15:34
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