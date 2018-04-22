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Представлен новый суперкар Chevrolet Corvette ZR1

На время прохождения гонки Indy 500 суперкар Chevrolet Corvette ZR1 будет автомобилем безопасности. В этом году легендарная гонка пройдёт 27 мая, сеперкар Chevrolet Corvette ZR1 станет 15-м по счёту «ковертом», отвечающим за безопасность во время соревнований.

Представлен новый суперкар Chevrolet Corvette ZR1


Гонка Indy 500 в этом году пройдёт в 102-й раз, в качестве автомобиля безопасности на культовом треке транспортные средства компании Chevrolet используются в 29 раз. Первым автомобилем, который обеспечивал безопасность в далёком 1948 году стал кабриолет Chevrolet Fleetmaster Six.

По словам Дугласа Боулса — главы соревнований Indianapolis Motor Speedway, в автомобильном спорте сотрудничество между Chevrolet и IMS является одним из самых плодотворных и долгосрочных. Стоит отметить, что американская компания Chevrolet помимо машин безопасности, поставляет для соревнований гоночные болиды, которые уже не раз приходили к финишу первыми.
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Авто
Добавил: Алина Сегодня, 16:30
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