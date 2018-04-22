Ольга Бузова с Buz Girls отмечают 1 место в iTunes

"Новый трек и новый стиль от Olgabuzova Design. В тренде Бузова и рыжий цвет. Берите на заметку мою новую причёску. А я побежала в кадр! Всех обнимаю и жду вечера и долгожданной встречи со своими девочками", - пишет теледива, а позже публикует фото с так называемыми Buz Girls: сестрой Анной и подругой Яной.

Ведущая "Дома-2" пришла в рэп, заняв с помощью трека "Тоже музыка" первое место в российском iTunes, удерживая его вот уже несколько дней. Как известно, подарил такую композицию подруге Баста, который также помог ей разобраться с непривычным для неё, но очень популярным ныне направлением в музыке.Впервые на сцене Бузова зачитала свой сингл в Саранске. После этого Ольга решила активно продвигать свой новый имидж в массы, о чём поделилась с фанатами в Instagram.Делясь впечатлениями от встречи с приятельницами, Бузова также упомянула масштабную работу, связанную с кино или съёмкой клипа. Помимо этого, знаменитость поинтересовалась, ждут ли поклонники, тепло принявшие песню Басты, очередной трек от своей любимицы.Ранее Ольга Бузова отомстила Дмитрию Тарасову, сняв клип на футбольном поле.