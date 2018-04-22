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Ольга Бузова с Buz Girls отмечают 1 место в iTunes

Ольга Бузова с Buz Girls отмечают 1 место в iTunes на яхте-ресторане "Чайка", который стал для певицы и её ближайших людей любимым местом отдыха.

Ведущая "Дома-2" пришла в рэп, заняв с помощью трека "Тоже музыка" первое место в российском iTunes, удерживая его вот уже несколько дней. Как известно, подарил такую композицию подруге Баста, который также помог ей разобраться с непривычным для неё, но очень популярным ныне направлением в музыке.

Ольга Бузова с Buz Girls отмечают 1 место в iTunes

Впервые на сцене Бузова зачитала свой сингл в Саранске. После этого Ольга решила активно продвигать свой новый имидж в массы, о чём поделилась с фанатами в Instagram.

"Новый трек и новый стиль от Olgabuzova Design. В тренде Бузова и рыжий цвет. Берите на заметку мою новую причёску. А я побежала в кадр! Всех обнимаю и жду вечера и долгожданной встречи со своими девочками", - пишет теледива, а позже публикует фото с так называемыми Buz Girls: сестрой Анной и подругой Яной.

Делясь впечатлениями от встречи с приятельницами, Бузова также упомянула масштабную работу, связанную с кино или съёмкой клипа. Помимо этого, знаменитость поинтересовалась, ждут ли поклонники, тепло принявшие песню Басты, очередной трек от своей любимицы.

Ранее Ольга Бузова отомстила Дмитрию Тарасову, сняв клип на футбольном поле.
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dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Joker Сегодня, 15:21
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