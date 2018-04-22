Марина Африкантова и Роман Капаклы готовы продолжать борьбу в свадебном конкурсе

После того как Роман Капаклы и Алексей Купин уехали отдыхать без своих вторых половинок, их пары оказались на грани расставания. Несмотря на всю сложность и напряженность ситуации, Рома и Марина нашли в себе силы помириться.После длительных ссор и разборок, ребята наконец-то отлично провели время друг с другом. Теперь в их отношениях все наладилось, а за несколько дней совместного отдыха им удалось выспаться и набраться сил.Африкантова сообщила своим подписчикам, что теперь их пара готова продолжить борьбу за победу в конкурсе «Свадьба на миллион». Поклонники выразили свою радость тому, что Роман и Марина помирились. Многие добавили, что не сомневались в их паре, так как это единственные искренние отношения на проекте.