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Марина Африкантова и Роман Капаклы готовы продолжать борьбу в свадебном конкурсе

Участники телепроекта «Дом-2» Марина Африкантова и Роман Капаклы помирились и теперь готовы продолжать свое участие в конкурсе «Свадьба на миллион».

После того как Роман Капаклы и Алексей Купин уехали отдыхать без своих вторых половинок, их пары оказались на грани расставания. Несмотря на всю сложность и напряженность ситуации, Рома и Марина нашли в себе силы помириться.

Марина Африкантова и Роман Капаклы готовы продолжать борьбу в свадебном конкурсе

После длительных ссор и разборок, ребята наконец-то отлично провели время друг с другом. Теперь в их отношениях все наладилось, а за несколько дней совместного отдыха им удалось выспаться и набраться сил.

Африкантова сообщила своим подписчикам, что теперь их пара готова продолжить борьбу за победу в конкурсе «Свадьба на миллион». Поклонники выразили свою радость тому, что Роман и Марина помирились. Многие добавили, что не сомневались в их паре, так как это единственные искренние отношения на проекте.
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dzen / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 15:21
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