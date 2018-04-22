Экс-участница «Дома-2» Мария Бухун похвасталась нарощенными ресницами

После ухода с проекта Бухун решила заняться собой и своим внешним видом. Девушка сильно похудела, а теперь занялась своей внешностью. Мария продемонстрировала свои новые нарощенные ресницы.Бухун призналась, что ей очень удобно с такими ресницами, так как красить их не надо, проснулась и уже красивая. А держится такая процедура больше месяца, несмотря на то, что Мария не соблюдает основных правил носки нарощенных ресниц.Поклонники одобрили новый внешний вид звезды. Они отметили, что ресницы выглядят очень естественно. Поэтому многие решили тоже себе нарастить ресницы и даже обратиться за услугами к тому же мастеру, что и у Бухун.Стоит добавить, что сейчас страница экс-участницы напоминает рекламный сайт, так как ни одной публикации не обходится без рекламы. Чаще всего девушка рекламирует средства для похудения, а также косметологические процедуры.