АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Мансийский йети стал виновником гибели группы Дятлова
EUR 75.65 USD 61.32
Курс валют на 21.04.2018

Экс-участница «Дома-2» Мария Бухун похвасталась нарощенными ресницами

Бывшая участница реалити-шоу «Дом-2» Мария Бухун показала подписчикам свои пышные ресницы.

После ухода с проекта Бухун решила заняться собой и своим внешним видом. Девушка сильно похудела, а теперь занялась своей внешностью. Мария продемонстрировала свои новые нарощенные ресницы.

Экс-участница «Дома-2» Мария Бухун похвасталась нарощенными ресницами

Бухун призналась, что ей очень удобно с такими ресницами, так как красить их не надо, проснулась и уже красивая. А держится такая процедура больше месяца, несмотря на то, что Мария не соблюдает основных правил носки нарощенных ресниц.

Поклонники одобрили новый внешний вид звезды. Они отметили, что ресницы выглядят очень естественно. Поэтому многие решили тоже себе нарастить ресницы и даже обратиться за услугами к тому же мастеру, что и у Бухун.

Стоит добавить, что сейчас страница экс-участницы напоминает рекламный сайт, так как ни одной публикации не обходится без рекламы. Чаще всего девушка рекламирует средства для похудения, а также косметологические процедуры.
Добавить в мои источники Я.Нов
dzen / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 15:17
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Астрономы обнаружили еще один естественный
Ирина Пегова блеснула в Instagram тонкой талией в
Участника «Дома-2» Никиту Турчина приняли за
Анфиса Чехова намекнула в Instagram, что зависима
Максим Галкин надеется, что такого «красавчика»
Ольга Бузова с Buz Girls отмечают 1 место в iTunes
Марина Африкантова и Роман Капаклы готовы
Компания Byton показала электрокроссовер с
Экс-участница «Дома-2» Мария Бухун похвасталась
Хейтеры заподозрили Анфису Чехову в обмане по
Крым готов помочь в восстановлении Сирии
Подписчики увидели в любви Ольги Орловой к
Антон Силуанов: Банки РФ должны выкупить ОФЗ с
Внедорожник Chery Tiggo 8 появился в дилерских
В Сети обсуждают получившую предложение Майю
Спрос на Mercedes-Benz G-Class в России превысил
Наталью Рудову на ослепительном снимке сравнили с
Российские изобретатели попросили правительство
Дарья Пынзарь поделилась подробностями своего
Наташу Королёву критикуют за передавленную тесным
Ученые рассказали, зачем одна ноздря дышит лучше
Светлана Ходченкова показала в Сети фото крупным
Представлен модернизированный спорткар Ferrari
Обнажённый снимок 62-летней модели взорвал Сеть
Участник группы Дятлова вырезал на себе тайные
Лариса Гузеева показала трогательное фото с
17-летний парень без прав насмерть сбил 24-летнюю
В Сети обвиняют Ольгу Серябкину в боязни любить и
Астрофизики назвали межпланетный корабль,
Пользователи считают, что Тине Канделаки
Просмотреть все новости