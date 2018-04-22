Компания Byton показала электрокроссовер с полутораметровым дисплеем

Электрический кроссовер от Byton практически достиг серийного варианта, однако у компании имеются некоторые затруднения, чтобы запустить модель в серийное производство. В частности, Byton ищет инвесторов, которые бы согласились вложить около 400 миллионов долларов, необходимых для завершения разработки серийной модели и налаживания полного производственного цикла.Представители компании Byton отмечают, что электрический кроссовер является новым поколением смарт-девайсов, которые созданы для наступающей эры автономного вождения, умной мобильности и шеринговых сервисов. В качестве силовых агрегатов будут предложены одномоторные и двухмоторные компоновки разные по мощности, оснащению и стоимости. К тому же автомобиль получит такие передовые технологии как автономное управление, биометрическое распознавание водителя и другие многочисленные функции.