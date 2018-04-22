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Подписчики увидели в любви Ольги Орловой к домашним питомцам озабоченность

Подписчики увидели в любви Ольги Орловой к домашним питомцам признаки озабоченности, которая появилась у телеведущей вследствие нехватки мужского внимания.

Певица известна не только своей эстрадной и телевизионной карьерой, но и волонтёрской деятельностью: помощью приютам и их четвероногим обитателям. У Орловой при этом есть три собственные собаки, и одну из них, шарпея Бруно, она показала в своём Instagram.

Подписчики увидели в любви Ольги Орловой к домашним питомцам озабоченность

Ольга гладит и страстно целует пушистого любимца, подолгу стоя коленями на полу. Хотя многие пользователи поняли привязанность хозяйки к псу, её навязчивость вызвала ряд вопросов.

Подавляющее число читателей блога, включая иностранных, заявили, что Орловой не хватает то ли мужского внимания, то ли проявления материнства, то ли она вовсе пьяна на видеороликах. Многим показалось, что отношения хозяйки с собакой переходят в подобие зоофилии.

На это сама Ольга ответила, что у хейтеров слишком разыгралась фантазия, а алкоголь она употребляет очень редко. Что касается детей, то у певицы есть 17-летний сын, ну а наличие супруга или любовника её от собак не отвратит, ведь тут речь идёт о привязанности к братьям меньшим.

Ранее Ольгу Орлову сравнили с Алексеем Паниным из-за чрезмерной любви к собакам.
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dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Joker Сегодня, 14:47
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