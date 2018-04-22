В Сети обсуждают получившую предложение Майю Донцову
В Сети обсуждают получившую предложение от Алексея Купина Майю Донцову, которая в действительности не ссорилась и не расставалась со своим парнем.
Поклонники шоу "Дом-2" стали активно обсуждать последние слухи о паре, которая, некоторое время находясь на грани разрыва, всё же прекратила своё существование. Начались разговоры со слов Татьяны Африкантовой, посчитавшей ссору возлюбленных обыкновенным ходом для привлечения рейтингов.
И действительно, до злосчастной поездки в "Египет" Купин прямым текстом заявлял, что видит Донцову своей будущей супругой и подарит ей первого малыша, раз она к этому готова.
После небольшого "загула" с Романом Капаклы Майя и её мать набросились на Алексея с таким рвением, что в конце концов нервы жениха сдали. Он пересмотрел свои взгляды на будущее с нынешней пассией и решил, что лучше ему перестать стучаться в закрытую дверь, а побыть одному, дожидаясь девушки получше.
На это Донцова впала в такую депрессию, что они с мамой стали упрашивать Купина вернуться в семью. И, судя по многочисленным разговором, тот действительно вернулся и даже подарил любимой кольцо.
Ранее Лёша Купин хотел, чтобы они с Майей Донцовой стали друг для друга чужими.