Хейтеры заподозрили Анфису Чехову в обмане по поводу её отказа от сахара

Анфиса Чехова показала обществу впечатляющие результаты своего похудения и уже даже выпустила собственный тренинг на тему того, как заполучить фигуру своей мечты. Периодически в своём Instagram-профиле ведущая «Взвешенных и счастливых людей» делится с поклонниками новыми фотографиями и иногда секретами того, как же у неё получилось стать стройной, но хейтеры уверены, что та обманывает публику.В одной из недавних публикаций Анфиса Чехова призналась, что давно отказалась от сахара, и теперь терпеть его не может. Звезда также поведала о реакции организма и кожи на данный продукт, ведь на следующий день у неё появляется один или несколько прыщей.Стоит отметить, что подозрения хейетров в обмане Анфисы Чеховой по поводу отказа от сахара не являются беспочвенными. Несмотря на убеждение ведущей, что она не употребляет его ни в каких блюдах, несколькими публикациями ранее в её микроблоге можно увидеть «аппетитный» снимок, на котором та с удовольствием облизывает разноцветное фруктовое мороженное.Фолловеры отметили, что никогда не стали бы критиковать своего кумира за желание полакомиться чем-то сладким, но не ожидали, что Анфиса Чехова будет настолько очевидно противоречить своим же словам.