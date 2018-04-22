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Хейтеры заподозрили Анфису Чехову в обмане по поводу её отказа от сахара

Хейтеры заподозрили Анфису Чехову в обмане по поводу её отказа от сахара в любом его проявлении. Сначала ведущая рассказала, что не переносит его на дух, но в микроблоге выложила снимок, на котором с удовольствием облизывает разноцветное фруктовое мороженное.

Хейтеры заподозрили Анфису Чехову в обмане по поводу её отказа от сахара

Анфиса Чехова показала обществу впечатляющие результаты своего похудения и уже даже выпустила собственный тренинг на тему того, как заполучить фигуру своей мечты. Периодически в своём Instagram-профиле ведущая «Взвешенных и счастливых людей» делится с поклонниками новыми фотографиями и иногда секретами того, как же у неё получилось стать стройной, но хейтеры уверены, что та обманывает публику.

В одной из недавних публикаций Анфиса Чехова призналась, что давно отказалась от сахара, и теперь терпеть его не может. Звезда также поведала о реакции организма и кожи на данный продукт, ведь на следующий день у неё появляется один или несколько прыщей.

Хейтеры заподозрили Анфису Чехову в обмане по поводу её отказа от сахара

Стоит отметить, что подозрения хейетров в обмане Анфисы Чеховой по поводу отказа от сахара не являются беспочвенными. Несмотря на убеждение ведущей, что она не употребляет его ни в каких блюдах, несколькими публикациями ранее в её микроблоге можно увидеть «аппетитный» снимок, на котором та с удовольствием облизывает разноцветное фруктовое мороженное.

Фолловеры отметили, что никогда не стали бы критиковать своего кумира за желание полакомиться чем-то сладким, но не ожидали, что Анфиса Чехова будет настолько очевидно противоречить своим же словам.
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dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Оксана Ткачук Сегодня, 15:08
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