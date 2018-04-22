Наташу Королёву критикуют за передавленную тесным корсетом грудь

Накануне в Кремле состоялась торжественная церемония премии «Шансон года», на которой в качестве гостьи выступила известная певица Наташа Королёва. Знаменитость подобрала для выступления довольно яркий и бросающийся в глаза наряд в виде довольно короткой юбки и кофты, украшенной серебристой бахромой. Под верхней одеждой исполнительницы красовался телесного цвета корсет, казавшийся слишком тесным для форм звезды, ведь из-под него выглядывала передавленная грудь.Поклонники Наташи Королёвой оценили общий внешний вид певицы на отлично, но отметили, что передавленная корсетом грудь делает её похожей на куртизанку. Хейтеры же пристыдили знаменитость за то, что не смогла подобрать себе наряд по размеру, выступая в Кремле с вываленной из корсета грудью.