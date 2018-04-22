Светлана Ходченкова показала в Сети фото крупным планом без макияжа

Светлана Ходченкова уже прославилась, как актриса довольно простая в общении, а также открытая для коммуникаций. Она часто выкладывает в свой микроблог новые фотографии и видеоролики, чтобы поклонники могли следить за происходящими в её жизни событиями. Недавно Ходченкова рискнула практически «обнажиться» перед аудиторией подписчиков, опубликовав в Instagram фото крупным планом без макияжа.На солнечном снимке фолловеры заметили, что лицо Светланы Ходченковой выглядит превосходно даже без капли косметики, а также посоветовали ей почаще выходить к широкой публике вот в таком нежном образе с минимумом макияжа.