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Светлана Ходченкова показала в Сети фото крупным планом без макияжа

Светлана Ходченкова рискнула опубликовать в Сети собственное фото крупным планом без макияжа. Пользователи Сети отметили, что актриса в свои 35 лет выглядит довольно молодо, так что накладывать на лицо тонны косметики ей совсем ни к чему.

Светлана Ходченкова показала в Сети фото крупным планом без макияжа

Светлана Ходченкова уже прославилась, как актриса довольно простая в общении, а также открытая для коммуникаций. Она часто выкладывает в свой микроблог новые фотографии и видеоролики, чтобы поклонники могли следить за происходящими в её жизни событиями. Недавно Ходченкова рискнула практически «обнажиться» перед аудиторией подписчиков, опубликовав в Instagram фото крупным планом без макияжа.

На солнечном снимке фолловеры заметили, что лицо Светланы Ходченковой выглядит превосходно даже без капли косметики, а также посоветовали ей почаще выходить к широкой публике вот в таком нежном образе с минимумом макияжа.
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dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Оксана Ткачук Сегодня, 13:35
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