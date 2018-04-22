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Обнажённый снимок 62-летней модели взорвал Сеть своей идеальностью

Обнажённый снимок 62-летней модели Ясмины Росси взорвал Сеть своей идеальностью. Поклонники звезды не могут выразить словами тот восторг, который испытали после созерцания впечатляющей формы манекенщицы.

Обнажённый снимок 62-летней модели взорвал Сеть своей идеальностью

Ясмина Росси считается американской моделью, хоть и имеет французское происхождение. Сейчас знаменитости уже 62 года, но это не мешает ей продолжать покорять публику своим талантом. Начавшая свою карьеру в возрасте 40 лет знаменитость недавно приобрела новый фотоаппарат, который тут же решила протестировать на качество съёмки. Результатом таких тестов и стал новый обнажённый снимок, который просто взорвал Сеть своей идеальностью.

Обнажённый снимок 62-летней модели взорвал Сеть своей идеальностью

Дело в том, что для кадра Ясмина Росии действительно разделась до гола, приняв позу, в которой интимные места не видны, зато хорошо можно рассмотреть, что кожа, как и общая форма модели, выглядят просто потрясающе. Фолловеры отметили стройность 62-летней знаменитости, а также её привлекательность в сравнении с многими молодыми девушками.

При публикации фотографии, взорвавшей Сеть, Ясмина Росси объяснила, что кадр вышел случайным, а потому не обрабатывался при помощи фоторедакторов, что вызвало ещё больший восторг у её фанатов.
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dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Оксана Ткачук Сегодня, 13:18
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