Обнажённый снимок 62-летней модели взорвал Сеть своей идеальностью

Ясмина Росси считается американской моделью, хоть и имеет французское происхождение. Сейчас знаменитости уже 62 года, но это не мешает ей продолжать покорять публику своим талантом. Начавшая свою карьеру в возрасте 40 лет знаменитость недавно приобрела новый фотоаппарат, который тут же решила протестировать на качество съёмки. Результатом таких тестов и стал новый обнажённый снимок, который просто взорвал Сеть своей идеальностью.Дело в том, что для кадра Ясмина Росии действительно разделась до гола, приняв позу, в которой интимные места не видны, зато хорошо можно рассмотреть, что кожа, как и общая форма модели, выглядят просто потрясающе. Фолловеры отметили стройность 62-летней знаменитости, а также её привлекательность в сравнении с многими молодыми девушками.При публикации фотографии, взорвавшей Сеть, Ясмина Росси объяснила, что кадр вышел случайным, а потому не обрабатывался при помощи фоторедакторов, что вызвало ещё больший восторг у её фанатов.