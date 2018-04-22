Антон Силуанов: Банки РФ должны выкупить ОФЗ с рынка, если США введут санкции на госдолг России
Антон Силуанов сказал, что Минфин России не будет создавать какие-либо комиссии для выкупа ОФЗ с американсокго рынка. Это заявление было вызвано слухами об ужесточении санкций и введении запрета на выкуп госдолга России западными инвесторами.
Ранее сообщалось, что Конгресс США может запретить западным компаниям выкупать государственный долг России в ценных бумагах и "играть" ими на финансовом рынке. В результате, российское правительство столкнется с еще большим дефицитом бюджета. Дефицит бюджета России составит в 2018 году, по данным Минфина достигнет 1,3 триллиона рублей или 1,4% от ВВП, при доходах в 15 триллиона рублей. Антон Силуанов заявил, что Минфин не планирует создавать специнструментов для выкупа ОФЗ с рынка на случай введения санкций США на госдолг РФ.
По его мнению, ценные бумаги будут обязаны выкупить банк. Специалисты финансового рынка называют среди прочих и Промсвязьбанк, который реанимировали и национализировали после его банкротства. Этот банк теперь занимается финансирование оборонных заказов, потому его капитализация возросла вливаниями Центробанка страны.
Ранее сообщалось, что Конгресс США может запретить западным компаниям выкупать государственный долг России в ценных бумагах и "играть" ими на финансовом рынке. В результате, российское правительство столкнется с еще большим дефицитом бюджета. Дефицит бюджета России составит в 2018 году, по данным Минфина достигнет 1,3 триллиона рублей или 1,4% от ВВП, при доходах в 15 триллиона рублей. Антон Силуанов заявил, что Минфин не планирует создавать специнструментов для выкупа ОФЗ с рынка на случай введения санкций США на госдолг РФ.
По его мнению, ценные бумаги будут обязаны выкупить банк. Специалисты финансового рынка называют среди прочих и Промсвязьбанк, который реанимировали и национализировали после его банкротства. Этот банк теперь занимается финансирование оборонных заказов, потому его капитализация возросла вливаниями Центробанка страны.
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Добавил: Valeriy Сегодня, 14:45