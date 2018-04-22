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Антон Силуанов: Банки РФ должны выкупить ОФЗ с рынка, если США введут санкции на госдолг России

Антон Силуанов сказал, что Минфин России не будет создавать какие-либо комиссии для выкупа ОФЗ с американсокго рынка. Это заявление было вызвано слухами об ужесточении санкций и введении запрета на выкуп госдолга России западными инвесторами.

Ранее сообщалось, что Конгресс США может запретить западным компаниям выкупать государственный долг России в ценных бумагах и "играть" ими на финансовом рынке. В результате, российское правительство столкнется с еще большим дефицитом бюджета. Дефицит бюджета России составит в 2018 году, по данным Минфина достигнет 1,3 триллиона рублей или 1,4% от ВВП, при доходах в 15 триллиона рублей. Антон Силуанов заявил, что Минфин не планирует создавать специнструментов для выкупа ОФЗ с рынка на случай введения санкций США на госдолг РФ.

Антон Силуанов: Банки РФ должны выкупить ОФЗ с рынка, если США введут санкции на госдолг России


По его мнению, ценные бумаги будут обязаны выкупить банк. Специалисты финансового рынка называют среди прочих и Промсвязьбанк, который реанимировали и национализировали после его банкротства. Этот банк теперь занимается финансирование оборонных заказов, потому его капитализация возросла вливаниями Центробанка страны.
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Экономика / Главные новости
Добавил: Valeriy Сегодня, 14:45
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