Антон Силуанов: Банки РФ должны выкупить ОФЗ с рынка, если США введут санкции на госдолг России

Ранее сообщалось, что Конгресс США может запретить западным компаниям выкупать государственный долг России в ценных бумагах и "играть" ими на финансовом рынке. В результате, российское правительство столкнется с еще большим дефицитом бюджета. Дефицит бюджета России составит в 2018 году, по данным Минфина достигнет 1,3 триллиона рублей или 1,4% от ВВП, при доходах в 15 триллиона рублей. Антон Силуанов заявил, что Минфин не планирует создавать специнструментов для выкупа ОФЗ с рынка на случай введения санкций США на госдолг РФ.По его мнению, ценные бумаги будут обязаны выкупить банк. Специалисты финансового рынка называют среди прочих и Промсвязьбанк, который реанимировали и национализировали после его банкротства. Этот банк теперь занимается финансирование оборонных заказов, потому его капитализация возросла вливаниями Центробанка страны.