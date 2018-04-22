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Лариса Гузеева показала трогательное фото с будущей свекровью

Известная ведущая и актриса Лариса Гузеева опубликовала в Сети трогательное фото с будущей свекровью. Фолловеры уже рассмотрели двоякий смысл в новой фотографии.

Лариса Гузеева показала трогательное фото с будущей свекровью

Лариса Гузеева на днях порадовала своих подписчиков в Instagram свежим снимком, сделанным в компании своей будущей свекрови. Со слов телеведущей, женщину зовут Виктория. Фанаты обратили внимание не столько на то, что будущие родственники довольно схожи между собой внешне, сколько на позу, выбранную Гузеевой для фотосессии. На кадре известная российская сваха стоит позади свекрови, приобняв её за плечи. Кто-то решил, что таким образом звезда показывает своё первенство в решении будущих семейных вопросов.

Несмотря на догадки отдельных фолловеров, в Сети оказалось много тез, кто просто оценил приятный и трогательный снимок Ларисы Гузеевой с будущей свекровью. Подписчики микроблога ведущей пожелали родственникам всегда находить взаимопонимание и доверие друг к другу.
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dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Оксана Ткачук Сегодня, 13:05
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