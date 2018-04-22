В Сети обвиняют Ольгу Серябкину в боязни любить и открываться чувствам

Не так давно в микроблоге Ольги Серябкиной появилась публикация, в которой та предстала перед фолловерами лежащей в ванной, написав, что всегда лучше тонуть при таких обстоятельствах, нежели утопать в любви. Спустя некоторое время подписчики её аккаунта выразили своё несогласие с точкой зрения солистки группы «SEREBRO». Фолловеры обвиняют певицу в обычной боязни обжечься в отношениях, подчёркивая, что с подобным может столкнуться каждый, а отказываться от чувств — ошибка.В комментариях между поклонниками Ольги Серябкиной началась настоящая дискуссия на эту тему. Некоторые поняли позицию певицы, а кто-то написал, что у неё в груди вместо сердца кусок льда, потому она и берётся вот так рассуждать о любви, которой, по всей видимости, просто боится.