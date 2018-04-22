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В Сети обвиняют Ольгу Серябкину в боязни любить и открываться чувствам

Пользователи Сети обвиняют Ольгу Серябкину в боязни любить после её высказываний о данном чувстве. Многие уверены, что солистка группы «SEREBRO» намеренно избегает проявлений нежных и искренних эмоций, чтобы не обжечься.

В Сети обвиняют Ольгу Серябкину в боязни любить и открываться чувствам

Не так давно в микроблоге Ольги Серябкиной появилась публикация, в которой та предстала перед фолловерами лежащей в ванной, написав, что всегда лучше тонуть при таких обстоятельствах, нежели утопать в любви. Спустя некоторое время подписчики её аккаунта выразили своё несогласие с точкой зрения солистки группы «SEREBRO». Фолловеры обвиняют певицу в обычной боязни обжечься в отношениях, подчёркивая, что с подобным может столкнуться каждый, а отказываться от чувств — ошибка.

В комментариях между поклонниками Ольги Серябкиной началась настоящая дискуссия на эту тему. Некоторые поняли позицию певицы, а кто-то написал, что у неё в груди вместо сердца кусок льда, потому она и берётся вот так рассуждать о любви, которой, по всей видимости, просто боится.
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dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Оксана Ткачук Сегодня, 12:50
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