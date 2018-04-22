Крым готов помочь в восстановлении Сирии

Крым планирует сотрудничать с властями Сирии в вопросах ремонта морских судов, восстановления санаториев, сельского хозяйства ближневосточного государства и промышленного сектора. Посол Сирии в России Риад Хаддад считает, что Россия - первая среди прочих стран получит преимущественное право восстановительных работ на сирийской земле, так как Москва принимала непосредственное участие в процессе борьбы с терроризмом.Первоначально власти Сирии намерены создать банковскую систему, страховой сектор и прочие предприятия с участием зарубежных инвестиций. Кроме того, страна остро нуждается в продуктах, лекарствах и других предметах первой необходимости.