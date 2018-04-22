АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Мансийский йети стал виновником гибели группы Дятлова
EUR 75.65 USD 61.32
Курс валют на 21.04.2018

Крым готов помочь в восстановлении Сирии

Крым готов помочь Сирии в восстановлении экономики после разрушительной войны. Ранее в ходе Ялтинского экономического форума между властями полуострова и арабской республики были заключены предварительные договора о сотрудничестве, информирует портал ТАСС.

Крым готов помочь в восстановлении Сирии


Крым планирует сотрудничать с властями Сирии в вопросах ремонта морских судов, восстановления санаториев, сельского хозяйства ближневосточного государства и промышленного сектора. Посол Сирии в России Риад Хаддад считает, что Россия - первая среди прочих стран получит преимущественное право восстановительных работ на сирийской земле, так как Москва принимала непосредственное участие в процессе борьбы с терроризмом.

Первоначально власти Сирии намерены создать банковскую систему, страховой сектор и прочие предприятия с участием зарубежных инвестиций. Кроме того, страна остро нуждается в продуктах, лекарствах и других предметах первой необходимости.
Добавить в мои источники Я.Нов
Политика
Добавил: Юля Карпеченко Сегодня, 15:00
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Астрономы обнаружили еще один естественный
Ирина Пегова блеснула в Instagram тонкой талией в
Участника «Дома-2» Никиту Турчина приняли за
Анфиса Чехова намекнула в Instagram, что зависима
Максим Галкин надеется, что такого «красавчика»
Ольга Бузова с Buz Girls отмечают 1 место в iTunes
Марина Африкантова и Роман Капаклы готовы
Компания Byton показала электрокроссовер с
Экс-участница «Дома-2» Мария Бухун похвасталась
Хейтеры заподозрили Анфису Чехову в обмане по
Крым готов помочь в восстановлении Сирии
Подписчики увидели в любви Ольги Орловой к
Антон Силуанов: Банки РФ должны выкупить ОФЗ с
Внедорожник Chery Tiggo 8 появился в дилерских
В Сети обсуждают получившую предложение Майю
Спрос на Mercedes-Benz G-Class в России превысил
Наталью Рудову на ослепительном снимке сравнили с
Российские изобретатели попросили правительство
Дарья Пынзарь поделилась подробностями своего
Наташу Королёву критикуют за передавленную тесным
Ученые рассказали, зачем одна ноздря дышит лучше
Светлана Ходченкова показала в Сети фото крупным
Представлен модернизированный спорткар Ferrari
Обнажённый снимок 62-летней модели взорвал Сеть
Участник группы Дятлова вырезал на себе тайные
Лариса Гузеева показала трогательное фото с
17-летний парень без прав насмерть сбил 24-летнюю
В Сети обвиняют Ольгу Серябкину в боязни любить и
Астрофизики назвали межпланетный корабль,
Пользователи считают, что Тине Канделаки
Просмотреть все новости