Пользователи считают, что Тине Канделаки понравился рэп Ольги Бузовой

Недавно Тина опубликовала пост в социальных сетях, посвященный рэп-музыке. Звезда рассказала, что любит этот стиль за его искренность, так как в текстах данного направления исполнитель старается отразить наш мир со всеми достоинствами и недостатками.Канделаки добавила, что в рэпе есть место для сатиры и самоиронии, своеобразное возвращение романтизма, а значит героев, которых не может быть много.Последние слова пользователи восприняли как намек на появление нового рэп-исполнителя – Ольги Бузовой. Подписчики считают, что Тина своими словами одобрила новый поворот в творчестве звезды «Дома-2». Но многие поклонники решили, что данный пост никак не связан с Бузовой, а просто навеян модными тенденциями в современной музыке.