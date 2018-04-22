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Пользователи считают, что Тине Канделаки понравился рэп Ольги Бузовой

Телеведущая Тина Канделаки, по мнению подписчиков, одобрила новую песню Ольги Бузовой и Басты в стиле рэп.

Недавно Тина опубликовала пост в социальных сетях, посвященный рэп-музыке. Звезда рассказала, что любит этот стиль за его искренность, так как в текстах данного направления исполнитель старается отразить наш мир со всеми достоинствами и недостатками.

Пользователи считают, что Тине Канделаки понравился рэп Ольги Бузовой

Канделаки добавила, что в рэпе есть место для сатиры и самоиронии, своеобразное возвращение романтизма, а значит героев, которых не может быть много.

Последние слова пользователи восприняли как намек на появление нового рэп-исполнителя – Ольги Бузовой. Подписчики считают, что Тина своими словами одобрила новый поворот в творчестве звезды «Дома-2». Но многие поклонники решили, что данный пост никак не связан с Бузовой, а просто навеян модными тенденциями в современной музыке.
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dzen / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 12:36
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