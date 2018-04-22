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Пышные бедра Насти Каменских привели пользователей в восторг

Певица Настя Каменских поразила поклонников своими красивыми бедрами.

Каменских никогда не была плоской и худощавой, чем и привлекала многих поклонников. Она обладает достаточно пышными формами, но при этом не выглядит толстой. Несмотря на то, что за последние два года звезда старательно старается похудеть, ее тело продолжает выглядеть соблазнительно.

Пышные бедра Насти Каменских привели пользователей в восторг

Недавно Настя опубликовала снимок, на котором она позирует обнаженной у бассейна. При этом снимок был сделан сбоку, так что пользователи смогли рассмотреть всю фигуру певицы. Поклонники пришли в восторг от пышных бедер девушки.

Многие отметили, что именно такими формами должна обладать идеальная женщина. Некоторые решили, что многим звездам современного шоу-бизнеса стоит брать с Каменских пример. Но нашлись и те, кто решил, что это фотошоп. По их мнению, в реальности ноги Насти целлюлитные и не такие соблазнительные как на фотографии. Фанаты встали на защиту кумира, добавив, что никакие ретуши ей не нужны, так как она и без них выглядит потрясающе.
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dzen / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 12:26
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